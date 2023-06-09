Как закрыть острые помидоры с соусом чили: секреты консервации

Консервированные помидоры – одна из популярных закусок на украинском столе. Томаты из банки могут даже быть самостоятельным блюдом.

Опытные хозяйки имеют секреты консервации особо острых помидоров. UAportal подготовил рецепт закрутки с соусом чили.

Для приготовления консервации понадобятся:

помидоры – полтора килограмма;

сахар – пол килограмма;

вода – 2 литра;

кетчуп чили 500 г;

уксус – 300 г;

соль – 120 г;

чеснок – 4 зубчика;

укропная зелень – 30-40 грамм.

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Помидоры следует тщательно промыть в холодной воде. После этого помидоры следует наколоть вилкой со стороны расположения плодоножек, чтобы плоды не трескались в процессе консервирования.

Тем временем чеснок нужно очистить от шелухи, ополоснуть в холодной воде. Зелень также нужно промыть, дать высохнуть и мелко порубить.

В предварительно приготовленной кастрюле необходимо соединить кетчуп чили, сахар, соль и уксус и добавить воды. Получившуюся смесь следует довести до кипения.

В чистые и сухие банки уложить помидоры, чеснок и зелень укропа. Залить кипящим раствором для консервирования, накрыть крышками и простерилизовать 15 минут.

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