ukr
русский
Рецепти

Як приготувати кабачкові рулети без борошна з сирно-горіховою начинкою: неймовірний смак

Ігор Романько

Як зробити рулети з кабачків без борошна з сирно-горіховою начинкою

Кабачки – одні з улюблених овочів у сезоні. А якщо хочете урізноманітнити своє меню, пропонуємо спробувати смачні кабачкові рулети зі смаковитою сирно-горіховою начинкою.

Це чудова страва як для святкового столу, так і для звичайного повсякденного обіду. Рецептом поділився Таблоїд Волині.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Інгредієнти для кабачкових млинців:

  • 2 середні молоді кабачки
  • 2 яйця
  • Сіль, перець - за смаком
  • 1 столова ложка крохмалю

Приготування:

  1. Очистіть кабачки і натріть їх на крупній тертці (соломкою). Посоліть і залиште протягом 10 хвилин, щоб вони пустили сік.
  2. Окремо збийте яйця з сіллю та перцем.
  3. Відцідіть від кабачків надлишковий сік.
  4. Додайте збиті яйця, крохмаль і перемішайте, щоб отримати однорідну масу.
  5. Розігрійте сковорідку з трохи олії.
  6. Облийте ложкою тісто на сковорідку, створюючи кабачкові млинці, і смажте з обох боків до золотистого кольору.

Інгредієнти для сирно-горіхової начинки:

  • 150 г сиру "Фета"
  • 2 столові ложки сметани
  • Улюблена зелень (кріп, петрушка, кінза)
  • Пригорща горіхів
  • Часник - 1,5-2 зубчики

Приготування:

  1. Подрібніть горіхи, зелень і часник у блендері до отримання пастоподібної маси.
  2. Помніть сир "Фета" за допомогою вилки і додайте сметану.
  3. З'єднайте подрібнену пастоподібну масу з сирною і добре перемішайте.

Збираємо кабачкові рулети:

  1. Розгорніть кабачкові млинці на рівній поверхні.
  2. На одному краю кабачкового млинця нанесіть сирно-горіхову начинку.
  3. Ретельно скрутіть млинець у рулет і поставте його на деякий час в холодильник для застигання.
  4. Після цього розріжте рулет на навпіл або порціонні шматочки і подавайте.

Раніше ми писали про те, як законсервувати мариновані кабачки на зиму, що за смаком нагадують гриби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти