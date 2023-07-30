Як приготувати кабачкові рулети без борошна з сирно-горіховою начинкою: неймовірний смак

Кабачки – одні з улюблених овочів у сезоні. А якщо хочете урізноманітнити своє меню, пропонуємо спробувати смачні кабачкові рулети зі смаковитою сирно-горіховою начинкою.

Це чудова страва як для святкового столу, так і для звичайного повсякденного обіду. Рецептом поділився Таблоїд Волині.

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Інгредієнти для кабачкових млинців:

2 середні молоді кабачки

2 яйця

Сіль, перець - за смаком

1 столова ложка крохмалю

Приготування:

Очистіть кабачки і натріть їх на крупній тертці (соломкою). Посоліть і залиште протягом 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Окремо збийте яйця з сіллю та перцем. Відцідіть від кабачків надлишковий сік. Додайте збиті яйця, крохмаль і перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Розігрійте сковорідку з трохи олії. Облийте ложкою тісто на сковорідку, створюючи кабачкові млинці, і смажте з обох боків до золотистого кольору.

Інгредієнти для сирно-горіхової начинки:

150 г сиру "Фета"

2 столові ложки сметани

Улюблена зелень (кріп, петрушка, кінза)

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Пригорща горіхів

Часник - 1,5-2 зубчики

Приготування:

Подрібніть горіхи, зелень і часник у блендері до отримання пастоподібної маси. Помніть сир "Фета" за допомогою вилки і додайте сметану. З'єднайте подрібнену пастоподібну масу з сирною і добре перемішайте.

Збираємо кабачкові рулети:

Розгорніть кабачкові млинці на рівній поверхні. На одному краю кабачкового млинця нанесіть сирно-горіхову начинку. Ретельно скрутіть млинець у рулет і поставте його на деякий час в холодильник для застигання. Після цього розріжте рулет на навпіл або порціонні шматочки і подавайте.

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