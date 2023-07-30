Как приготовить кабачковые рулеты без муки с сырно-ореховой начинкой: невероятный вкус

Кабачки – одни из любимых овощей в сезоне. А если хотите разнообразить свое меню, предлагаем попробовать вкусные кабачковые рулеты с вкусной сырно-ореховой начинкой.

Это замечательное блюдо как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Рецептом поделился Таблоид Волыни.

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Ингредиенты для кабачковых блинов:

2 средние молодые кабачки

2 яйца

Соль, перец – по вкусу

1 столовая ложка крахмала

Приготовление:

Очистите кабачки и натрите их на крупной терке (соломкой). Посолите и оставьте 10 минут, чтобы они пустили сок. Отдельно взбейте яйца с солью и перцем. Отцедите от кабачков избыточный сок. Добавить взбитые яйца, крахмал и перемешать, чтобы получить однородную массу. Разогрейте сковороду из чуть-чуть масла. Облейте ложкой тесто на сковороду, создавая кабачковые блины, и жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Ингредиенты для творожно-ореховой начинки:

150 г сыра "Фета"

2 столовые ложки сметаны

Любимая зелень (укроп, петрушка, кинза)

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Пригоршня орехов

Чеснок – 1,5-2 зубчика

Приготовление:

Измельчите орехи, зелень и чеснок в блендере до получения пастообразной массы. Помните сыр "Фета" с помощью вилки и добавьте сметану. Соедините измельченную пастообразную массу с творожной и хорошо перемешайте.

Собираем кабачковые рулеты:

Разверните кабачковые блины на ровной поверхности. На одном краю кабачкового блина нанесите творожно-ореховую начинку. Тщательно скрутите блинчик в рулет и поставьте его на некоторое время в холодильник для застывания. После этого разрежьте рулет на пополам или порционные кусочки и подавайте.

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