Як приготувати ніжний та смачний крем-суп з гарбуза на Гелловін: простий рецепт
Скоро святкують найстрашніше і водночас найвеселіше свято осені – Гелловін. Один з головних символів цього свята – гарбуз. Зазвичай його вирізають, щоб створити жахливу маску, а всередині встановлюють свічку, створюючи так званий гарбуз-ліхтар.
Однак не поспішайте викидати "внутрішності" гарбуза, які ви вирізали. З них можна приготувати смачну святкову страву на Хелловін. Ведуча Нового каналу та кулінар Юлія Панкова рекомендує здивувати своїх рідних ніжним крем-супом із гарбуза.
Читайте також: Як приготувати смачну сирну закуску у вигляді гарбуза на Гелловін
Інгредієнти:
- 1 кілограм гарбуза (використовуємо м'якоть)
- 3 картоплини
- 1 цибулина порею
- 5-6 зубчиків часнику
- 100 мл сметани
- Гілочка петрушки
- Сіль та перець
Приготування:
- Помийте всі овочі, очистіть їх і наріжте кубиками. Покладіть їх у каструлю та залийте водою. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Після закипання варіть овочі протягом 30 хвилин.
- Потім використовуючи блендер, розмеліть овочі на пюре.
- Перед подачею в крем-суп додайте ложку сметани та прикрасьте його гілочкою петрушки.
Раніше, кулінари поділились секретами запікання гарбуза.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!