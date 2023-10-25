Как приготовить нежный и вкусный крем-суп из тыквы на Хэллоуин: простой рецепт

Скоро празднуют самый страшный и одновременно веселый праздник осени – Хэллоуин. Один из главных символов этого праздника – тыква. Обычно его вырезают, чтобы создать ужасную маску, а внутри устанавливают свечу, создавая так называемую тыкву-фонарь.

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Однако не спешите выбрасывать вырезанные "внутренности" тыквы. Из них можно приготовить вкусное праздничное блюдо на Хэллоуин. Ведущая Нового канала и кулинар Юлия Панкова рекомендует удивить своих родных нежным крем-супом из тыквы.

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Ингредиенты:

1 килограмм тыквы (используем мякоть)

3 картофелины

1 луковица порея

5-6 зубчиков чеснока

100 мл сметаны

Веточка петрушки

Соль и перец

Приготовление:

Вымойте все овощи, очистите их и нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю и залейте водой. Посолите и поперчите по вкусу. После закипания варите овощи в течение 30 минут. Затем используя блендер, размолите овощи на пюре. Перед подачей в крем суп добавьте ложку сметаны и украсьте его веточкой петрушки.

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