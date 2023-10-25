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Рецепты

Как приготовить нежный и вкусный крем-суп из тыквы на Хэллоуин: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать тыквенный крем-суп на Хэллоуин 2023

Скоро празднуют самый страшный и одновременно веселый праздник осени – Хэллоуин. Один из главных символов этого праздника – тыква. Обычно его вырезают, чтобы создать ужасную маску, а внутри устанавливают свечу, создавая так называемую тыкву-фонарь.

Однако не спешите выбрасывать вырезанные "внутренности" тыквы. Из них можно приготовить вкусное праздничное блюдо на Хэллоуин. Ведущая Нового канала и кулинар Юлия Панкова рекомендует удивить своих родных нежным крем-супом из тыквы.

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Ингредиенты:

  • 1 килограмм тыквы (используем мякоть)
  • 3 картофелины
  • 1 луковица порея
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 100 мл сметаны
  • Веточка петрушки
  • Соль и перец

Приготовление:

  1. Вымойте все овощи, очистите их и нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю и залейте водой. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. После закипания варите овощи в течение 30 минут.
  3. Затем используя блендер, размолите овощи на пюре.
  4. Перед подачей в крем суп добавьте ложку сметаны и украсьте его веточкой петрушки.

Ранее кулинары поделились секретами запекания тыквы.

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