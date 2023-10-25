Как приготовить нежный и вкусный крем-суп из тыквы на Хэллоуин: простой рецепт
Скоро празднуют самый страшный и одновременно веселый праздник осени – Хэллоуин. Один из главных символов этого праздника – тыква. Обычно его вырезают, чтобы создать ужасную маску, а внутри устанавливают свечу, создавая так называемую тыкву-фонарь.
Однако не спешите выбрасывать вырезанные "внутренности" тыквы. Из них можно приготовить вкусное праздничное блюдо на Хэллоуин. Ведущая Нового канала и кулинар Юлия Панкова рекомендует удивить своих родных нежным крем-супом из тыквы.
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Ингредиенты:
- 1 килограмм тыквы (используем мякоть)
- 3 картофелины
- 1 луковица порея
- 5-6 зубчиков чеснока
- 100 мл сметаны
- Веточка петрушки
- Соль и перец
Приготовление:
- Вымойте все овощи, очистите их и нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю и залейте водой. Посолите и поперчите по вкусу.
- После закипания варите овощи в течение 30 минут.
- Затем используя блендер, размолите овощи на пюре.
- Перед подачей в крем суп добавьте ложку сметаны и украсьте его веточкой петрушки.
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