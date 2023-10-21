Готовимся к Хэллоуину: Кулинары рассказали секреты запекания тыквы
Тыква – это настоящая находка для хозяйки осенью. Его можно использовать для приготовления разнообразных блюд от супов и каш до вкусных кексов и запеканок.
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Эти рецепты помогут вам создать вкусные и необычные блюда из тыквы, которые придутся по вкусу как взрослым, так и детям, пишет ТСН. Наслаждайтесь осенним ароматом и вкусом и празднуйте Хэллоуин вместе с изысканными блюдами из тыквы.
Секреты запекания тыквы
- Подготовка тыквы: Важно порезать тыкву на одинаковые кусочки, не слишком мелкие и не слишком большие. Толщина кусочков не должна превышать двух сантиметров.
- Соль или сахар?: Не солите тыкву перед запеканием. Добавление соли может сделать продукт сухим. Вместо этого используйте сахар, который образует на тыкве карамельную корочку и придаст особый вкус.
- Использование специй: Для обогащения вкуса тыквы добавьте разные специи, такие как чили, куркума, порошок карри, паприка, кориандр, розмарин, мускатный орех и корица.
- Сливочное масло: Для придания сочности и вкусу тыквы, посыпьте ее стружкой замороженного сливочного масла перед запеканием.
- Режим запекания: Начните запекать тыкву в течение первых 20 минут при температуре 170 градусов, а затем повысите температуру. Некоторые рекомендации включают в себя использование фольги, чтобы накрыть тыкву в течение первых 20 минут запекания.
- Запекание с медом: Тыкву можно запечь с медом. Для этого порежьте тыкву на кусочки, посыпьте сахаром и полейте медом. Добавьте розмарин или корицу и выпекайте при 200 С в течение 40 минут.
- Запекание целыми маленькими тыквами: Можно запекать маленькие тыквы целыми, со шкурками. Перед этим нужно тщательно вымыть тыкву и проколоть ее вилкой со всех сторон. Запекайте их в течение часа при 200 °C.
Рецепт запеченной тыквы с пармезаном
Ингредиенты:
- Тыква – 800 г
- Кукурузный крахмал – 2 ч. ложки
- Масло растительное - 2 ст. ложки
- Молотый перец – ½ ч. ложки
- Паприка – 1 ч. ложка
- Сушеный чеснок – 1 ч. ложка
- Соль
- Пармезан – 150 г
- Петрушка – пучок
Приготовление:
- Нарежьте тыкву соломкой и вымажьте растительным маслом.
- Смешайте тыкву с кукурузным крахмалом, перцем, чесноком, паприкой и солью.
- Выложите тыкву в форму, покрытую пергаментом, и поставьте в разогретую духовку при 190 °C на 20 минут.
- После запекания обсыпьте тыкву смешанной пармезана и порезанной петрушки.
Рецепт запеченной тыквы с яблоками и изюмом
Ингредиенты:
- Изюм - 50 г
- Тыква порезанная - 300 г
- Два средних яблока
- Вода – 2 ст. ложки
- Пол лимона
- Молотая корица
- Сахар – 2 ст. ложки
Приготовление:
- Замочите изюм в воде в течение 10 минут, чтобы они разбухли.
- Нарежьте тыкву и яблоки на продолговатые ломтики или кубики.
- Вылейте воду в форму для запекания, добавьте тыкву, яблоки и изюм.
- Полейте выжатым соком лимона, добавьте корицу и сахар.
- Выпекайте в разогретой духовке при 200 °C в течение 30-35 минут.
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