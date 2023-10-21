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Рецепты

Готовимся к Хэллоуину: Кулинары рассказали секреты запекания тыквы

Игорь Романько

Как правильно запекать тыкву

Тыква – это настоящая находка для хозяйки осенью. Его можно использовать для приготовления разнообразных блюд от супов и каш до вкусных кексов и запеканок.

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Эти рецепты помогут вам создать вкусные и необычные блюда из тыквы, которые придутся по вкусу как взрослым, так и детям, пишет ТСН. Наслаждайтесь осенним ароматом и вкусом и празднуйте Хэллоуин вместе с изысканными блюдами из тыквы.

Секреты запекания тыквы

  • Подготовка тыквы: Важно порезать тыкву на одинаковые кусочки, не слишком мелкие и не слишком большие. Толщина кусочков не должна превышать двух сантиметров.
  • Соль или сахар?: Не солите тыкву перед запеканием. Добавление соли может сделать продукт сухим. Вместо этого используйте сахар, который образует на тыкве карамельную корочку и придаст особый вкус.
  • Использование специй: Для обогащения вкуса тыквы добавьте разные специи, такие как чили, куркума, порошок карри, паприка, кориандр, розмарин, мускатный орех и корица.
  • Сливочное масло: Для придания сочности и вкусу тыквы, посыпьте ее стружкой замороженного сливочного масла перед запеканием.
  • Режим запекания: Начните запекать тыкву в течение первых 20 минут при температуре 170 градусов, а затем повысите температуру. Некоторые рекомендации включают в себя использование фольги, чтобы накрыть тыкву в течение первых 20 минут запекания.
  • Запекание с медом: Тыкву можно запечь с медом. Для этого порежьте тыкву на кусочки, посыпьте сахаром и полейте медом. Добавьте розмарин или корицу и выпекайте при 200 С в течение 40 минут.
  • Запекание целыми маленькими тыквами: Можно запекать маленькие тыквы целыми, со шкурками. Перед этим нужно тщательно вымыть тыкву и проколоть ее вилкой со всех сторон. Запекайте их в течение часа при 200 °C.

Рецепт запеченной тыквы с пармезаном

Ингредиенты:

  • Тыква – 800 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ч. ложки
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Молотый перец – ½ ч. ложки
  • Паприка – 1 ч. ложка
  • Сушеный чеснок – 1 ч. ложка
  • Соль
  • Пармезан – 150 г
  • Петрушка – пучок

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву соломкой и вымажьте растительным маслом.
  2. Смешайте тыкву с кукурузным крахмалом, перцем, чесноком, паприкой и солью.
  3. Выложите тыкву в форму, покрытую пергаментом, и поставьте в разогретую духовку при 190 °C на 20 минут.
  4. После запекания обсыпьте тыкву смешанной пармезана и порезанной петрушки.

Рецепт запеченной тыквы с яблоками и изюмом

Ингредиенты:

  • Изюм - 50 г
  • Тыква порезанная - 300 г
  • Два средних яблока
  • Вода – 2 ст. ложки
  • Пол лимона
  • Молотая корица
  • Сахар – 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Замочите изюм в воде в течение 10 минут, чтобы они разбухли.
  2. Нарежьте тыкву и яблоки на продолговатые ломтики или кубики.
  3. Вылейте воду в форму для запекания, добавьте тыкву, яблоки и изюм.
  4. Полейте выжатым соком лимона, добавьте корицу и сахар.
  5. Выпекайте в разогретой духовке при 200 °C в течение 30-35 минут.

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