Как быстро приготовить сытный и невероятно вкусный тост с яйцом и лисичками: простой рецепт

Завтрак является важным этапом нашего дневного рациона, снабжая нас необходимой энергией и силами для старта в новый день. Кроме того, правильно подготовленный завтрак способствует здоровью желудочно-кишечного тракта и поднимает настроение. И одним из самых популярных вариантов завтрака есть яйца. Их можно готовить на множестве способов, всегда получая новые вкусовые впечатления.

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Сегодня мы поделимся рецептом вкусного тоста с яйцом и лисичками на завтрак, который предложил победитель "МастерШеф Профессионалы-4" – Артем Кабулахин у себя в Instagram. Этот тост с яйцом и лисичками станет вкусным и питательным завтраком, который поднимет ваше настроение и добавит энергии на целый день. Приготовьте его и наслаждайтесь отличным началом дня.

Рецепт тоста с яйцом и лисичками

Ингредиенты:

2 яйца

2 столовые ложки растительного масла

50 г сливочного масла

10 лисичек

10 морщин (грибы)

Бринза по вкусу

2 ломтика хлеба

Соль и специи по вкусу

Приготовление:

Начнём с подготовки грибов. Для этого грибы нужно хорошо почистить и тщательно промыть. Морщинки (грибы) поместите в небольшую миску и залейте крутым кипятком на 10-15 минут. После этого грибы и лисички грубо порежьте. На сковороду налейте одну столовую ложку растительного масла и добавьте половину сливочного масла. Обжарьте грибы до готовности, добавив специи по вашему вкусу. Пока обжариваются грибы, поджарьте ломтики хлеба на небольшом количестве масла до получения золотистой корочки с обеих сторон. Выложите их на тарелку. В другой миске разбейте яйца, как для омлета, и подсолите их. К той же сковороде, где готовили грибы, добавьте еще немного масла и остаток сливочного масла. Вылейте разбитые яйца и жарьте их, постоянно перемешивая лопаткой, чтобы получить скрембл. Положите скрембл на жареный хлеб, а сверху разделите обжаренные грибы и посыпьте их раскрошенной брынзой.

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