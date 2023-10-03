Как быстро приготовить сытный и невероятно вкусный тост с яйцом и лисичками: простой рецепт
Завтрак является важным этапом нашего дневного рациона, снабжая нас необходимой энергией и силами для старта в новый день. Кроме того, правильно подготовленный завтрак способствует здоровью желудочно-кишечного тракта и поднимает настроение. И одним из самых популярных вариантов завтрака есть яйца. Их можно готовить на множестве способов, всегда получая новые вкусовые впечатления.
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Сегодня мы поделимся рецептом вкусного тоста с яйцом и лисичками на завтрак, который предложил победитель "МастерШеф Профессионалы-4" – Артем Кабулахин у себя в Instagram. Этот тост с яйцом и лисичками станет вкусным и питательным завтраком, который поднимет ваше настроение и добавит энергии на целый день. Приготовьте его и наслаждайтесь отличным началом дня.
Рецепт тоста с яйцом и лисичками
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 столовые ложки растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 10 лисичек
- 10 морщин (грибы)
- Бринза по вкусу
- 2 ломтика хлеба
- Соль и специи по вкусу
Приготовление:
- Начнём с подготовки грибов. Для этого грибы нужно хорошо почистить и тщательно промыть. Морщинки (грибы) поместите в небольшую миску и залейте крутым кипятком на 10-15 минут.
- После этого грибы и лисички грубо порежьте. На сковороду налейте одну столовую ложку растительного масла и добавьте половину сливочного масла. Обжарьте грибы до готовности, добавив специи по вашему вкусу.
- Пока обжариваются грибы, поджарьте ломтики хлеба на небольшом количестве масла до получения золотистой корочки с обеих сторон. Выложите их на тарелку.
- В другой миске разбейте яйца, как для омлета, и подсолите их. К той же сковороде, где готовили грибы, добавьте еще немного масла и остаток сливочного масла. Вылейте разбитые яйца и жарьте их, постоянно перемешивая лопаткой, чтобы получить скрембл.
- Положите скрембл на жареный хлеб, а сверху разделите обжаренные грибы и посыпьте их раскрошенной брынзой.
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