Як швидко приготувати ситний та неймовірно смачний тост з яйцем та лисичками: простий рецепт

Сніданок є важливим етапом нашого денного раціону, забезпечуючи нас необхідною енергією та силами для старту у новий день. Крім того, правильно підготовлений сніданок сприяє здоров'ю шлунково-кишкового тракту та піднімає настрій. І одним із найпопулярніших варіантів сніданку є яйця. Їх можна готувати на безлічі способів, завжди отримуючи нові смакові враження.

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Сьогодні ми поділимося рецептом смачного тосту з яйцем та лисичками на сніданок, який запропонував переможець "МастерШеф Професіонали-4" – Артем Кабулахін у себе в Instagram. Цей тост з яйцем та лисичками стане смачним та поживним сніданком, який підніме ваш настрій і додасть енергії на цілий день. Приготуйте його і насолоджуйтесь чудовим початком дня.

Рецепт тосту з яйцем та лисичками

Інгредієнти:

2 яйця

2 столові ложки олії

50 г вершкового масла

10 лисичок

10 зморшок (гриби)

Бринза за смаком

2 скибочки хліба

Сіль та спеції за смаком

Приготування:

Почнемо з підготовки грибів. Для цього гриби потрібно добре почистити та ретельно промити. Зморшки (гриби) помістіть у невелику миску і залийте окропом на 10-15 хвилин. Після цього гриби та лисички грубо поріжте. На сковороду налийте одну столову ложку олії та додайте половину вершкового масла. Обсмажте гриби до готовності, додавши спеції за вашим смаком. Поки гриби обсмажуються, підсмажте скибочки хліба на невеликій кількості олії до отримання золотистої скоринки з обох боків. Викладіть їх на тарілку. В іншій мисці розбийте яйця, як для омлету, і підсоліть їх. На ту саму сковороду, де готували гриби, додайте ще трохи олії та залишок вершкового масла. Вилbйте розбиті яйця і смажте їх, постійно перемішуючи лопаткою, щоб отримати скрембл. Покладіть скрембл на смажений хліб, а зверху розподіліть обсмажені гриби та посипте їх розкришеною бринзою.

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