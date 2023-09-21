Швидкий та ситний сніданок: Як приготувати ніжні ліниві вареники
Ліниві вареники – це спрощений варіант традиційних українських вареників, які завжди радують нас своєю смакотою і є ідеальною стравою для сніданку.
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Цей рецепт, яким поділилась блогерка polli_cooking, відмінно підходить для тих, хто не хоче заморочуватися замісом тіста, оскільки в цій страві начинка і тісто зливаються в одне ціле. Результатом є надзвичайно ніжний і солодкий на смак десерт, який навіть дітям сподобається.
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 5-7 ст.л. борошна
- 1-2 ч.л. цукру
- 0,5 ч.л. ваніліну
Спосіб приготування:
- Почнемо з основи страви – сиру. У глибокій мисці змішайте сир, яйце, цукор і ваніль, і добре перемішайте виделкою до однорідності.
- Додаємо борошно і знову ретельно перемішуємо виделкою. Потім почніть замішувати тісто вологими руками. Процес зазвичай займає всього кілька хвилин, але важливо досягти однорідної консистенції.
- Тепер переходимо до формування вареників. Посипте робочу поверхню борошном і сформуйте з підготовленого тіста ковбаску. Розріжте її на невеликі шматочки і обваляйте їх у борошні, щоб запобігти прилипанню.
- Велику каструлю наповніть водою і доведіть до кипіння. Зменште вогонь, і поступово покладіть ліниві вареники в гарячу воду.
- Коли вареники вспливають на поверхню, вони готові. Достаньте їх та подавайте на стіл.
- Ліниві вареники чудово поєднуються із сметаною, йогуртом, джемом, варенням або згущеним молоком. Додайте ягоди або фрукти, щоб створити більше смакових нюансів.
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