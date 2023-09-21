Швидкий та ситний сніданок: Як приготувати ніжні ліниві вареники

Ліниві вареники – це спрощений варіант традиційних українських вареників, які завжди радують нас своєю смакотою і є ідеальною стравою для сніданку.

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Цей рецепт, яким поділилась блогерка polli_cooking, відмінно підходить для тих, хто не хоче заморочуватися замісом тіста, оскільки в цій страві начинка і тісто зливаються в одне ціле. Результатом є надзвичайно ніжний і солодкий на смак десерт, який навіть дітям сподобається.

Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

1 яйце

5-7 ст.л. борошна

1-2 ч.л. цукру

0,5 ч.л. ваніліну

Спосіб приготування:

Почнемо з основи страви – сиру. У глибокій мисці змішайте сир, яйце, цукор і ваніль, і добре перемішайте виделкою до однорідності. Додаємо борошно і знову ретельно перемішуємо виделкою. Потім почніть замішувати тісто вологими руками. Процес зазвичай займає всього кілька хвилин, але важливо досягти однорідної консистенції. Тепер переходимо до формування вареників. Посипте робочу поверхню борошном і сформуйте з підготовленого тіста ковбаску. Розріжте її на невеликі шматочки і обваляйте їх у борошні, щоб запобігти прилипанню. Велику каструлю наповніть водою і доведіть до кипіння. Зменште вогонь, і поступово покладіть ліниві вареники в гарячу воду. Коли вареники вспливають на поверхню, вони готові. Достаньте їх та подавайте на стіл. Ліниві вареники чудово поєднуються із сметаною, йогуртом, джемом, варенням або згущеним молоком. Додайте ягоди або фрукти, щоб створити більше смакових нюансів.

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