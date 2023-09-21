Быстрый и сытный завтрак: Как приготовить нежные ленивые вареники

Ленивые вареники – это упрощенный вариант традиционных украинских вареников, которые всегда радуют нас своими вкусностями и являются идеальным блюдом для завтрака.

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Этот рецепт, которым поделилась блоггер polli_cooking, отлично подходит для тех, кто не хочет заморачиваться замесом теста, поскольку в этом блюде начинка и тесто сливаются в одно целое. Результатом является нежный и сладкий по вкусу десерт, который даже детям понравится.

Ингредиенты:

200 г кисломолочного творога

1 яйцо

5-7 ст.л. муки

1-2 ч.л. сахара

0,5 ч.л. ванилина

Способ приготовления:

Начнем с основы блюда – творога. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, сахар и ваниль, и хорошо перемешайте вилкой до однородности. Добавляем муку и снова тщательно перемешиваем вилкой. Затем начните замешивать тесто влажными руками. Процесс обычно занимает всего несколько минут, но важно добиться однородной консистенции. Теперь переходим к формированию вареников. Посыпьте рабочую поверхность мукой и сформуйте из подготовленного теста колбаску. Разрежьте ее на небольшие кусочки и обваляйте их в муке, чтобы предотвратить прилипание. Большую кастрюлю наполните водой и доведите до кипения. Убавьте огонь, и постепенно положите ленивые вареники в горячую воду. Когда вареники всплывают на поверхность, они готовы. Достаньте и подавайте на стол. Ленивые вареники прекрасно сочетаются со сметаной, йогуртом, джемом, вареньем или сгущенкой. Добавьте ягоды или фрукты, чтобы создать больше вкусовых нюансов.

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