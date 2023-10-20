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Рецепты

Как приготовить вкусную творожную закуску в виде тыквы на Хэллоуин: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать закуску с сыром в виде мини-тыквы на Хэллоуин 2023

Осень несет не только падение температуры и осадков листьев, но и новые рецепты закусок, которые украсят ваш стол. Один из них – это мини-тыквы с миксом сыров, чесноком и разнообразными посыпками.

Эта идеальная закуска на осень не только украсит ваш стол, но и станет отличным вариантом для быстрого и вкусного перекуса. Кроме того, такие эффектные тыквы с крем-сыром идеально подойдут для празднования Хэллоуина. Рецептом поделились блоггер Валерия Велигура в Instagram.

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Панировать эту закуску можно в семенах кунжута, специях или крохах, позволяя вам экспериментировать и удивлять своих родных невероятными вкусами и презентацией.

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного творога;
  • 100 г твердого сыра;
  • Свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • соль;
  • Черный молотый перец.

Для панировки:

  • Начесы;
  • Молотая копченая паприка;
  • Кунжут.

Приготовление:

  1. В миске объедините сливочный сыр, тертый сыр, мелко нарезанную зелень и специи. Добавьте выжатый чеснок и хорошо перемешайте, формируя шарики.
  2. Размельчите начесы или чипсы до состояния крошки. Панируйте творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
  3. С помощью веревки сформируйте складки тыквы, а вместо хвостиков вставьте соленые палочки.
  4. Ваша закуска готова к подаче.

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