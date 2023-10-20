Как приготовить вкусную творожную закуску в виде тыквы на Хэллоуин: простой рецепт
Осень несет не только падение температуры и осадков листьев, но и новые рецепты закусок, которые украсят ваш стол. Один из них – это мини-тыквы с миксом сыров, чесноком и разнообразными посыпками.
Эта идеальная закуска на осень не только украсит ваш стол, но и станет отличным вариантом для быстрого и вкусного перекуса. Кроме того, такие эффектные тыквы с крем-сыром идеально подойдут для празднования Хэллоуина. Рецептом поделились блоггер Валерия Велигура в Instagram.
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Панировать эту закуску можно в семенах кунжута, специях или крохах, позволяя вам экспериментировать и удивлять своих родных невероятными вкусами и презентацией.
Ингредиенты:
- 200 г сливочного творога;
- 100 г твердого сыра;
- Свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;
- 1-2 зубчика чеснока;
- соль;
- Черный молотый перец.
Для панировки:
- Начесы;
- Молотая копченая паприка;
- Кунжут.
Приготовление:
- В миске объедините сливочный сыр, тертый сыр, мелко нарезанную зелень и специи. Добавьте выжатый чеснок и хорошо перемешайте, формируя шарики.
- Размельчите начесы или чипсы до состояния крошки. Панируйте творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
- С помощью веревки сформируйте складки тыквы, а вместо хвостиков вставьте соленые палочки.
- Ваша закуска готова к подаче.
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