Как приготовить вкусную творожную закуску в виде тыквы на Хэллоуин: простой рецепт

Осень несет не только падение температуры и осадков листьев, но и новые рецепты закусок, которые украсят ваш стол. Один из них – это мини-тыквы с миксом сыров, чесноком и разнообразными посыпками.

Эта идеальная закуска на осень не только украсит ваш стол, но и станет отличным вариантом для быстрого и вкусного перекуса. Кроме того, такие эффектные тыквы с крем-сыром идеально подойдут для празднования Хэллоуина. Рецептом поделились блоггер Валерия Велигура в Instagram.

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Панировать эту закуску можно в семенах кунжута, специях или крохах, позволяя вам экспериментировать и удивлять своих родных невероятными вкусами и презентацией.

Ингредиенты:

200 г сливочного творога;

100 г твердого сыра;

Свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;

1-2 зубчика чеснока;

соль;

Черный молотый перец.

Для панировки:

Начесы;

Молотая копченая паприка;

Кунжут.

Приготовление:

В миске объедините сливочный сыр, тертый сыр, мелко нарезанную зелень и специи. Добавьте выжатый чеснок и хорошо перемешайте, формируя шарики. Размельчите начесы или чипсы до состояния крошки. Панируйте творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута. С помощью веревки сформируйте складки тыквы, а вместо хвостиков вставьте соленые палочки. Ваша закуска готова к подаче.

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