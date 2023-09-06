Як приготувати овочеве соте з баклажанами на зиму: простий рецепт
Сезон баклажанів – ідеальна нагода для готування смачних страв та заготівель на зиму. Серед таких страв особливе місце займає соте з баклажанів.
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Рецепт цієї апетитної закуски був опублікований на кулінарному блозі "Кухня навиворіт".
Інгредієнти:
- Баклажани - 1 кг;
- Помідори - 1 кг;
- Морква - 400 г;
- Болгарський перець - 400 г;
- Часник - 1 головка;
- Гострий перець - 1 шт;
- Рослинна олія - 200 мл;
- Оцет 9% - 3 ст. л;
- Сіль - 1 ст. л;
- Цукор - 1 ст. л.
Інструкції:
- Почніть з підготовки овочів. Миті баклажани, обріжте хвостики і наріжте їх на великі шматочки.
- Болгарський перець також мити, розрізати навпіл, видалити насіння та плодоніжку, а потім нарізати на великі шматочки.
- Помідори підготуйте, подрібнюючи їх у блендері.
- Моркву мити, очистити і нарізати на невеликі шматочки. Якщо морква дрібна, то краще нарізати кружечками або півкільцями.
- Гострий перець подрібніть, а часник пропустіть через прес або дрібно наріжте.
- У великій каструлі розігрійте рослинну олію, додайте моркву та болгарський перець. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м'якими, це займе приблизно 15 хвилин.
- Додайте в каструлю баклажани та пюре з помідорів. Перемішайте і накрийте кришкою. Тушкуйте на невеликому вогні до готовності баклажанів, приблизно 25 хвилин.
- Коли баклажани будуть готові, додайте часник, гострий перець, сіль, цукор і оцет. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Потім зніміть соте з плити.
- Розкладіть гаряче соте з баклажанів по заздалегідь простерилізованих банках і одразу ж герметично закрийте їх стерилізованими кришками.
- Переверніть банки догори дном і накрийте їх рушником. Залиште до повного охолодження. Зберігайте соте з баклажанів у темному місці при кімнатній температурі.
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