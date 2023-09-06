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Как приготовить овощное сотое с баклажанами на зиму: простой рецепт

Игорь Романько

Как законсервировать сотое с баклажанами на зиму

Сезон баклажанов – идеальная возможность для приготовления вкусных блюд и заготовок на зиму. Среди таких блюд особое место занимает сотый из баклажанов.

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Рецепт этой аппетитной закуски был опубликован на кулинарном блоге "Кухня наизнанку".

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг;
  • Помидоры – 1 кг;
  • Морковь – 400 г;
  • Болгарский перец – 400 г;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Острый перец – 1 шт;
  • Растительное масло – 200 мл;
  • Уксус 9% – 3 ст. л;
  • Соль – 1 ст. л;
  • Сахар – 1 ст. л.

Инструкции:

  1. Начните с подготовки овощей. Мгновенные баклажаны, обрежьте хвостики и нарежьте их на большие кусочки.
  2. Болгарский перец также мыть, разрезать пополам, удалить семена и плодоножку, затем нарезать на большие кусочки.
  3. Помидоры приготовьте, измельчая их в блендере.
  4. Морковь мыть, очистить и порезать на маленькие кусочки. Если морковь мелкая, то лучше нарезать кружочками или полукольцами.
  5. Острый перец измельчите, а чеснок пропустите через пресс или мелко нашинкуйте.
  6. В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте морковь и болгарский перец. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, это займет примерно 15 минут.
  7. Добавьте в кастрюлю баклажаны и пюре из помидоров. Перемешайте и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне до готовности баклажанов, примерно 25 минут.
  8. Когда баклажаны будут готовы, добавьте чеснок, острый перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте и тушите еще 5 минут. Затем снимите сотую с плиты.
  9. Разложите горячее сотое из баклажанов по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте их стерилизованными крышками.
  10. Переверните банки вверх дном и накройте их полотенцем. Оставьте до полного охлаждения. Храните сотый баклажан в темном месте при комнатной температуре.

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