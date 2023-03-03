Як приготувати пісний пиріг зі свіжих яблук або варення: простий рецепт

Під час Великого посту теж іноді хочеться чогось солодкого та домашнього. Але випічку зазвичай роблять з додаванням яєць, молочних продуктів та інших інгредієнтів. Для тих, хто дотримується суворого посту, ми знайшли рецепт пирога без додавання заборонених продуктів.

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Як приготувати пісний яблучний пиріг у духовці

Інгредієнти:

4 яблука;

150 мл яблучного соку;

1 ч. л розпушувача тіста;

150 г пшеничного борошна;

100 г цукру;

50 г соняшникової олії;

кориця та ваніль до смаку;

1 ст. л цукру;

100 мл соняшникової олії для змащування.

У велику миску насипте борошно, цукор, розпушувач, ваніль та корицю. Борошно краще просіяти через сито, щоб тісто вийшло ніжнішим. Яблучний сік треба змішати з олією та влити до сухих інгредієнтів. Замість соку можна взяти варення. Тісто слід перемішати до однорідної маси, щоб воно вийшло рідким.

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Яблука треба помити, очистити та нарізати тонкими шматочками, після чого всипати їх в тісто та дати йому настоятись 15 хвилин. Поки можна змастити соняшниковою олією форму для випікання та розігріти духовку до 180°. Тісто вилити у форму та поставити запікатись на 30 хвилин.

Цукор треба змішати з олією і покрити цим сиропом пиріг, а після цього відправити його в духовку ще на 10 хвилин. Також можна додати зверху кілька шматочків яблук, щоб зробити гарний візерунок. Готовий пиріг нарізаємо порційно, коли він трохи охолоне та подаємо до столу.

Смачного!

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