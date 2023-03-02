Як приготувати ситний салат з картоплею та грибами на Великий піст: простий рецепт

Великий піст у 2023 році триватиме з 27 лютого до 15 квітня. В цей період важливо харчуватися правильно, корисно і при цьому ситно наїдатись. Для цього додавайте у свій раціон більше пісних салатів, адже готувати їх легко, а смакуватимуть вони не тільки під час постування.

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Салат з картоплі з грибами на Великий піст - рецепт

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт;

Перець болгарський – 1 шт;

Мариновані гриби;

Листя салату;

Оливкова олія.

Картоплю потрібно відварити в мундирі, остудити, почистити та дрібно порізати кубиками. Болгарський перець почистити та видалити насіння. Його теж треба порізати кубиками, схожого розміру з картоплею, щоб структура салата була більш однорідною. Листя салату помити, просушити та порвати на довільні шматочки.Мариновані гриби поріжте на половинки, або на кубики такого ж розміру.

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Висипте всі компоненти в одну глибоку тарілку. Додайте сіль та інші спеції до смаку, а також оливкову олію. Добре перемішайте салат і його вже можна подавати до столу.

Смачного!

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