Як приготувати соковиту та хрумку квашену капусту на зиму: найкращий рецепт

Квашене капуста – справжнє джерело вітамінів на зиму. Її приготування досить просте, а результат вражає смаком. Розкриваючи баночку цього дивовижного добра взимку, ви отримаєте задоволення від пікантного смаку, неповторної ароматики та корисних речовин.

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Як приготувати квашену капусту на зиму в розсолі розповідає сайт "1 хвилина". Процес зовсім не складний, і дозволяє зберегти витончений смак та користь продукту.

Інгредієнти:

Капуста – 900 гр;

Морква – 80 гр;

Сіль – 1 ст.л;

Цукор – 0,5 ст.л;

Перець духмяний – 10 шт;

Вода – 400 мл.

Підготовка:

Основа – вибір капусти. Віддавайте перевагу зимовим сортам – вони добре зберігають форму та текстуру під час квашення. Підготуйте розсіл: змішайте кип’ячену воду, сіль та цукор, доки компоненти повністю не розчиняться. Наріжте капусту тонкими смужками та змішайте з натертою морквою. Розкладіть овочі у чисту літрову банку. Додайте перець духмяний, чергуючи з вершковими шарами капусти. Пам'ятайте залишити трохи повітря у банці. Залейте банку розсолом, не закручуючи кришку. Розташуйте її в мисці та дозвольте банці "дихати". Протягом п'яти днів потрібно періодично обертати банку та проколювати вміст дерев'яною шпажкою, щоб уникнути надмірного тиску. Після того як бродіння завершиться, банку закрийте щільно і збережіть у прохолодному місці.

Цей смачний десерт збережеться до 8 місяців, якщо його зберігати у герметичних умовах холодильника. Насолоджуйтеся яскравими смаковими відчуттями та підтримкою вітамінного балансу під час холодних місяців року.

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