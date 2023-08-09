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Як приготувати сосиски карі з овочами та томатним соусом за 10 хвилин: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити сосиски з соусом каррі та томатним соусом

Якщо ви бажаєте приготувати швидку, але ситну та смачну страву, то вам варто звернути увагу на доступні сосиски. Ці універсальні продукти можна не тільки варити, але і смажити на грилі або сковороді, а також використовувати для приготування різноманітних страв, включаючи запіканки та страви у тісті. Вони особливо смачно поєднуються з пікантними соусами, такими як кетчуп, а також можуть бути приправлені різними спеціями, часником та смаженими овочами.

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Завдяки кулінарці Поліні, яка поділилася цікавим рецептом у своєму Instagram, ви можете знайти новий спосіб приготування сосисок з овочами та томатним соусом, а також спеціями.

Інгредієнти:

  • сосиски
  • 1 шт. цибуля
  • 1 шт. червоний перець
  • 2 ч. л. карі
  • Сіль за смаком
  • 2 ч. л. копчена паприка
  • 100 мл томатної пасти
  • 100 мл води
  • пучок зеленої цибулі

Спосіб приготування:

  1. Зробіть невеликі надрізи на сосисках та обсмажте їх до золотистої скоринки.
  2. На сковороді обсмажте півкільцями нарізану цибулю та червоний перець протягом 5-7 хвилин.
  3. Додайте сіль, карі, копчену паприку, томатну пасту та воду. Перемішайте і покладіть сосиски в соус. Готуйте ще 5 хвилин, а потім прикрасьте страву зеленою цибулею.

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