Как приготовить сосиски карри с овощами и томатным соусом за 10 минут: простой рецепт

Если вы хотите приготовить быстрое, но сытное и вкусное блюдо, то вам следует обратить внимание на доступные сосиски. Эти универсальные продукты можно не только варить, но и жарить на гриле или сковороде, а также использовать для приготовления блюд, включая запеканки и блюда в тесте. Они особенно вкусно сочетаются с пикантными соусами, такими как кетчуп, а также могут быть приправлены разными специями, чесноком и жареными овощами.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Благодаря кулинарке Полини, которая поделилась интересным рецептом в своем Instagram, вы можете найти новый способ приготовления сосисок с овощами и томатным соусом, а также специями.

Ингредиенты:

сосиски

1 шт. лук

1 шт. красный перец

2 ч. л. кари

Соль по вкусу

2 ч. л. копченая паприка

100 мл томатной пасты

100 мл воды

пучок зеленого лука

Видео дня

Способ приготовления:

Сделайте небольшие надрезы на сосисках и обжарьте их до золотистой корочки. На сковороде обжарьте полукольцами нарезанный лук и красный перец в течение 5-7 минут. Добавьте соль, карри, копченую паприку, томатную пасту и воду. Перемешайте и положите сосиски в соус. Готовьте еще 5 минут, а затем украсьте блюдо зеленым луком.

Советуем также обратить внимание на рецепт фаршированного перца в банках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!