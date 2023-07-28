Як приготувати свіжу кукурудзу без варіння: лайфхак з мікрохвильовкою

Зазвичай, середній час приготування молодої кукурудзи в каструлі з водою становить приблизно 30 хвилин. Щоб зробити її більш ніжною й солодкою, експерти рекомендують додати у воду, в якій вариться кукурудза, молоко. Проте, завдяки методу Марії Штефан, тепер можна приготувати цю страву значно швидше і без зайвих інгредієнтів.

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Молоду кукурудзу можна готувати без води за допомогою мікрохвильової печі, повідомила українська Instagram-блогерка Марія Штефан. Вона поділилася цим кулінарним лайфхаком зі своїми підписниками, наголошуючи на простоті цього процесу.

За словами Марії, щоб приготувати смачну кукурудзу без води, достатньо помістити її в мікрохвильову піч на п'ять хвилин. Такий метод дозволяє отримати готову страву без зайвих зусиль та економить час.

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"Навіщо варити, якщо можна не варити", – зазначила блогерка, закликаючи спробувати цей спосіб приготування кукурудзи. Після того, як кукурудза вийде з мікрохвильової печі, можна підсолити її, помазати маслом та насолоджуватися смаком цієї солодкої страви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як законсервувати кукурудзу в домашніх умовах.

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