Як законсервувати малинове варення на зиму ідеального кольору
Літо – чарівна пора, коли навкруги розквітає і пахне, а з дерев і кущів можна зібрати свіжі фрукти та ягоди. Однак, якщо ви хочете насолоджуватись ними не лише влітку, ми пропонуємо зробити закрутки на зиму.
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Класичний рецепт малинового варення
Інгредієнти:
- 1 кг малини;
- 1 кг цукру;
- 1 склянка води.
Приготування:
- Переберіть малину, видаліть плодоніжки та добре промийте;
- Помістіть ягоди в емальовану каструлю;
- Зробіть сироп, змішавши цукор і воду в окремій посудині. Додавайте сироп поступово до малини;
- Варіть малину разом із сиропом на помірному вогні протягом 15 хвилин. Періодично помішуйте та знімайте піну;
- Якщо ви бажаєте отримати однорідне варення, протріть його крізь сито;
- Останнім кроком є стерилізація банок, наповнення ними варення та закручування кришок.
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Рецепт густого малинового варення з цілими ягодами
Інгредієнти:
- 2 кг малини;
- 3 кг цукрового піску;
- 7 склянок води.
Приготування:
- Відберіть великі ягоди малини, видаліть плодоніжки та промийте їх під проточною водою;
- Для сиропу в каструлю налийте воду, додайте цукор і розітріть його, доки цукор повністю не розчиниться і сироп не закипить;
- Залийте ягоди приготованим сиропом та залиште на 3-4 години;
- Процідіть ягоди від сиропу. Двічі обробіть банки та кришки окропом і дайте їм просохнути;
- Варіть сироп на повільному вогні ще близько 20 хвилин;
- Додайте малину у сироп і варіть протягом 10 хвилин, знімаючи піну;
- Готове варення розкладіть по стерилізованих банках і закрийте кришками.
На смак і запах свіжого малинового варення можна насолоджуватись у будь-яку пору року, зберігаючи літні нотки солодкості та аромату.
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