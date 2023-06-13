Солодкий та пряний: як законсервувати кетчуп з жовтих помідорів на зиму

Помідори є одними з найпопулярніших овочів серед українців. Традиційно на столі можна побачити червоні томати, однак жовті плоди також користуються попитом.

Жовті помідори відрізняються особливим смаком, який дозволяє готувати з них цікаві страви. UAportal підготував рецепт кетчупу з жовтих помідорів, який можна законсервувати на зиму.

Кетчуп з таких томатів виходить солодким та пряним. Соус добре підходить до м'яса та других страв. Для приготування знадобляться:

томати жовті – 1,7 кг;

перець жовтий – 270 г;

цибуля червоний – 120 г;

гіркий перець;

цукор, сіль;

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оцет – 15 мл;

прянощі.

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Спочатку потрібно вимити, обсушити та порізати помідори на чотири частини. Перець варто подрібнити, цибулю почистити та розрізати на шість частин.

Овочі треба перекласти у миску та проварити на малому вогні упродовж 30 хвилин. До суміші необхідно додавати спеції, трохи цукру та солі і варити ще 15 хвилин.

Отриману масу потрібно протерти через сито, щоб прибрати зайві рештки. Чисту суміш варто повернути у каструлю, довести до кипіння, зменшити вогонь та протримати ще 30 хвилин.

За бажання можна додати спеції та оцет, після чого необхідно варити ще 10 хвилин на маленькому вогні, періодично помішуючи соус. Отриманий кетчуп розливається у банки та закривається кришкою.

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