Сладкий и пряный: как законсервировать кетчуп из желтых помидоров на зиму

Помидоры являются одними из популярнейших овощей среди украинцев. Традиционно на столе можно увидеть красные томаты, однако желтые плоды пользуются также спросом.

Желтые помидоры отличаются особым вкусом, позволяющим готовить из них интересные блюда. UAportal подготовил рецепт кетчупа из желтых помидоров, который можно законсервировать на зиму.

Кетчуп из таких томатов выходит сладким и пряным. Соус хорошо подходит к мясу и другим блюдам. Для приготовления понадобятся:

томаты желтые – 1,7 кг;

перец желтый – 270 г;

лук красный – 120 г;

горький перец;

сахар, соль;

уксус – 15 мл;

пряности.

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Сначала вымыть, обсушить и порезать помидоры на четыре части. Перец следует измельчить, почистить лук и разрезать на шесть частей.

Овощи переложить в миску и проварить на малом огне в течение 30 минут. К смеси необходимо добавлять специи, чуть-чуть сахара и соли и варить еще 15 минут.

Получившуюся массу нужно протереть через сито, чтобы убрать лишние остатки. Чистую смесь следует вернуть в кастрюлю, довести до кипения, убавить огонь и продержать еще 30 минут.

При желании можно добавить специи и уксус, после чего необходимо варить еще 10 минут на маленьком огне, периодически помешивая соус. Полученный кетчуп разливается в банки и закрывается крышкой.

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