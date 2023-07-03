rus
Українська
Рецепты

Как законсервировать малиновое варенье на зиму идеального цвета

Игорь Романько

Как сделать малиновое варенье

Лето – волшебная пора, когда вокруг расцветает и пахнет, а из деревьев и кустов можно собрать свежие фрукты и ягоды. Однако если вы хотите наслаждаться ими не только летом, мы предлагаем сделать закрутки на зиму.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Классический рецепт малинового варенья

Ингредиенты:

  • 1 кг малины;
  • 1 кг сахара;
  • 1 стакан воды.

Приготовление:

  1. Переберите малину, удалите плодоножку и хорошо промойте;
  2. Поместите ягоды в эмалированную кастрюлю;
  3. Сделайте сироп, смешав сахар и воду в отдельном сосуде. Добавляйте сироп постепенно к малине;
  4. Варите малину вместе с сиропом на умеренном огне в течение 15 минут. Периодически помешивайте и снимайте пену;
  5. Если вы хотите получить однородное варенье, протрите его через сито;
  6. Последним шагом является стерилизация банок, наполнение ими варенья и закручивание крышек.

Читайте также: Сладкий и пряный: как законсервировать кетчуп из желтых помидоров на зиму

Рецепт густого малинового варенья с целыми ягодами.

Ингредиенты:

  • 2 кг малины;
  • 3 кг сахарного песка;
  • 7 стаканов воды.

Приготовление:

  1. Отберите крупные ягоды малины, удалите плодоножки и промойте под проточной водой;
  2. Для сиропа в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и разотрите его, пока сахар не растворится полностью и сироп не закипит;
  3. Залейте ягоды приготовленным сиропом и оставьте на 3-4 часа;
  4. Процедите ягоды от сиропа. Дважды обработайте банки и крышки кипятком и дайте им просохнуть;
  5. Варите сироп на медленном огне еще около 20 минут;
  6. Добавьте малину в сироп и варите в течение 10 минут, снимая пену;
  7. Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками.

По вкусу и запаху свежего малинового варенья можно наслаждаться в любое время года, сохраняя летние нотки сладости и аромата.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты