Як приготувати сирну запіканку з гарбузом: простий рецепт на Гелловін

На світі існує безліч рецептів для створення смачних та поживних страв, і одним із таких є рецепт сирної запіканки з гарбузом. Ця страва поєднує в собі смак сиру та аромат гарбуза, роблячи її справжньою знахідкою для тих, хто шукає щось нове і цікаве на кухні.

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Ще однією перевагою цього рецепту є його простота, завдяки чому навіть початківці в кулінарії зможуть без проблем приготувати цю смачну страву, пише сайт gospodynka.com.

Інгредієнти:

Сирне тісто:

300 г сиру

1 яйце

50 г цукру

10 г ванільного цукру

1 ст. ложка крохмалю

Гарбузове тісто:

250 г гарбуза

1 яйце

2 ст. ложки крохмалю

50 г цукру

Цедра апельсина, лимона або мандарина

Приготування сирної запіканки з гарбузом:

Сирне тісто:

В мисці об'єднайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор та крохмаль. Збивайте ці інгредієнти блендером до утворення пишної маси.

Гарбузове тісто:

В іншій мисці розріжте гарбуз на невеликі кусочки та подрібніть їх блендером. Додайте яйця, цукор, крохмаль та цедру апельсина, лимона або мандарина. Збивайте всі інгредієнти блендером до отримання консистенції крему.

Приготування запіканки:

Візьміть форму з діаметром 20 см і змастіть її маслом. Спочатку в формі розташуйте ложку гарбузової маси, а поверх неї сирну масу. Повторюйте цю дію, поки інгредієнти не закінчаться. Останній шар повинен бути з гарбузового тіста. Відправте форму у попередньо розігріту духовку до 160 градусів і готуйте протягом 40 хвилин.

Після приготування ви зможете насолоджуватися ароматною та смачною сирною запіканкою з гарбузом. Щоб додати їй фінальний штрих, посипте її цукровою пудрою. В результаті ви отримаєте не лише смачну, але і дуже красиву страву, яку можна подавати на святковий стіл або просто на щоденну вечерю.

Раніше, кулінари поділились секретами запікання гарбуза.

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