Як приготувати сирну запіканку з гарбузом: простий рецепт на Гелловін
На світі існує безліч рецептів для створення смачних та поживних страв, і одним із таких є рецепт сирної запіканки з гарбузом. Ця страва поєднує в собі смак сиру та аромат гарбуза, роблячи її справжньою знахідкою для тих, хто шукає щось нове і цікаве на кухні.
Читайте також: Як приготувати смачну сирну закуску у вигляді гарбуза на Гелловін
Ще однією перевагою цього рецепту є його простота, завдяки чому навіть початківці в кулінарії зможуть без проблем приготувати цю смачну страву, пише сайт gospodynka.com.
Інгредієнти:
Сирне тісто:
- 300 г сиру
- 1 яйце
- 50 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 1 ст. ложка крохмалю
Гарбузове тісто:
- 250 г гарбуза
- 1 яйце
- 2 ст. ложки крохмалю
- 50 г цукру
- Цедра апельсина, лимона або мандарина
Приготування сирної запіканки з гарбузом:
Сирне тісто:
- В мисці об'єднайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор та крохмаль. Збивайте ці інгредієнти блендером до утворення пишної маси.
Гарбузове тісто:
- В іншій мисці розріжте гарбуз на невеликі кусочки та подрібніть їх блендером.
- Додайте яйця, цукор, крохмаль та цедру апельсина, лимона або мандарина. Збивайте всі інгредієнти блендером до отримання консистенції крему.
Приготування запіканки:
- Візьміть форму з діаметром 20 см і змастіть її маслом.
- Спочатку в формі розташуйте ложку гарбузової маси, а поверх неї сирну масу.
- Повторюйте цю дію, поки інгредієнти не закінчаться.
- Останній шар повинен бути з гарбузового тіста.
- Відправте форму у попередньо розігріту духовку до 160 градусів і готуйте протягом 40 хвилин.
Після приготування ви зможете насолоджуватися ароматною та смачною сирною запіканкою з гарбузом. Щоб додати їй фінальний штрих, посипте її цукровою пудрою. В результаті ви отримаєте не лише смачну, але і дуже красиву страву, яку можна подавати на святковий стіл або просто на щоденну вечерю.
Раніше, кулінари поділились секретами запікання гарбуза.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!