Как приготовить творожную запеканку с тыквой: простой рецепт на Хэллоуин

В мире существует множество рецептов для создания вкусных и питательных блюд, и одним из таких является рецепт творожной запеканки с тыквой. Это блюдо сочетает в себе вкус сыра и аромат тыквы, делая ее настоящей находкой для тех, кто ищет что-нибудь новое и интересное на кухне.

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Еще одним преимуществом этого рецепта является его простота, благодаря чему даже начинающие в кулинарии смогут без проблем приготовить это вкусное блюдо, пишет сайт gospodynka.com.

Ингредиенты:

Сырное тесто:

300 г сыра

1 яйцо

50 г сахара

10 г ванильного сахара

1 ст. ложка крахмала

Тыквенное тесто:

250 г тыквы

1 яйцо

2 ст. ложки крахмала

50 г сахара

Цедра апельсина, лимона или мандарина

Приготовление творожной запеканки с тыквой:

Сырное тесто:

В миске объедините сыр, яйцо, сахар, ванильный сахар и крахмал. Взбивайте эти ингредиенты блендером до образования пышной массы.

Тыквенное тесто:

В другой миске разрежьте тыкву на небольшие кусочки и измельчите блендером. Добавить яйца, сахар, крахмал и цедру апельсина, лимона или мандарина. Взбивайте все ингредиенты блендером до получения консистенции крема.

Приготовление запеканки:

Возьмите форму диаметром 20 см и смажьте ее маслом. Сначала в форме расположите ложку тыквенной массы, а поверх нее творожную массу. Повторяйте это действие, пока ингредиенты не закончатся. Последний слой должен быть из тыквенного теста. Отправьте форму в предварительно разогретую духовку до 160 градусов и готовьте в течение 40 минут.

После приготовления вы сможете наслаждаться ароматной и вкусной творожной запеканкой с тыквой. Чтобы добавить ей финальный штрих, посыпьте сахарной пудрой. В результате вы получите не только вкусное, но и очень красивое блюдо, которое можно подавать на праздничный стол или просто на ежедневный ужин.

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