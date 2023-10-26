Як приготувати гарбузове печиво із "Гаррі Поттера" на Гелловін: простий рецепт

Книги Діни Бухольц "Кулінарна книга Гаррі Поттера. 150 рецептів для маглів та чарівників" і "Кулінарна книга Гаррі Поттера" Тома Грімма розкривають секрети того, чим годували у Гоґвордсі на свята.

Відео дня

У виданні zaxid.net поділились інформацією про різдвяний обід у школі чаклунства. Тепер же давайте розглянемо рецепт гарбузового печива, яке відмінно підходить для святкування Гелловіну.

Читайте також: Як приготувати смачну сирну закуску у вигляді гарбуза на Гелловін

Інгредієнти:

250 г гарбуза

150 г масла

200 г цукру

1 яйце

350 г борошна

1 ч. ложка ванільного цукру

1/2 ч. ложки розпушувача для тіста

1 ч. ложка кориці

1/2 ч. ложки мускатного горіха

1/2 ч. ложки імбиру

Приготування:

Очищений від шкіри та насіння гарбуз слід нарізати на кубики і варити їх у підсоленій воді протягом 15 хвилин. Потім використовуючи блендер, збийте м'яке масло з цукром та додайте яйце. Залийте воду з гарбуза і зробіть з нього пюре.

Поєднайте пюре з масляною сумішшю, додайте ванільний цукор, борошно і розпушувач. Все це ретельно змішайте. Далі додайте корицю, імбир та мускатний горіх. Знову все добре перемішайте.

На деко, покрите папером для випічки і змащене олією, викладіть тісто за допомогою ложки. Вставте деко у попередньо розігріту до 200° духовку та готуйте 25-30 хвилин. Але не забудьте врахувати особливості вашої духовки та товщину тіста. Щоб прикрасити, можна обсипати печиво цукром або подрібненими волоськими горіхами перед випічкою.

Раніше, кулінари поділились секретами запікання гарбуза.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!