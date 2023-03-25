Як приготувати смачні закуски з яєць для дітей на Великдень

Улюблене та світле свято Великодня у 2023 році припадає на 16 квітня. Це свято – це прекрасний час для спілкування з рідними та близькими людьми за святковим столом.

Якщо ви шукаєте легкий рецепт закуски на Великдень, то пропонуємо вам спробувати готувати "курчатка" з яєць. Цей рецепт надзвичайно простий та смачний і сподобається всім, особливо дітям.

Читайте також: Паска: базовий рецепт, оригінальні ідеї для прикрашання

Інгредієнти:

Яйця – 6-8 шт;

Морква – 1 шт;

Сметана – 2 столові ложки;

Гірчиця – на кінчику ложки;

Сіль – до смаку.

Яйця слід відварити, остудити та почистити. Моркву треба почистити і відварити до готовності. Кінчиком ножа акуратно зріжте верхівку яєць та дістаньте жовток так, щоб не пошкодити білок.

Відео дня

Моркву поріжте кубиками та додайте в блендер разом з жовтками, сметаною, гірчицею та сіллю. Змішайте начинку та нафаршируйте нею яйця. Залишається лише красиво презентувати кульки та зробити на білку очі і дзьобик курчат з моркви або маслин.

Смачного!

Пропонуємо дізнатися, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!