Як приготувати смачні закуски з яєць для дітей на Великдень
Улюблене та світле свято Великодня у 2023 році припадає на 16 квітня. Це свято – це прекрасний час для спілкування з рідними та близькими людьми за святковим столом.
Якщо ви шукаєте легкий рецепт закуски на Великдень, то пропонуємо вам спробувати готувати "курчатка" з яєць. Цей рецепт надзвичайно простий та смачний і сподобається всім, особливо дітям.
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Інгредієнти:
- Яйця – 6-8 шт;
- Морква – 1 шт;
- Сметана – 2 столові ложки;
- Гірчиця – на кінчику ложки;
- Сіль – до смаку.
Яйця слід відварити, остудити та почистити. Моркву треба почистити і відварити до готовності. Кінчиком ножа акуратно зріжте верхівку яєць та дістаньте жовток так, щоб не пошкодити білок.
Моркву поріжте кубиками та додайте в блендер разом з жовтками, сметаною, гірчицею та сіллю. Змішайте начинку та нафаршируйте нею яйця. Залишається лише красиво презентувати кульки та зробити на білку очі і дзьобик курчат з моркви або маслин.
Смачного!
Пропонуємо дізнатися, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.
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