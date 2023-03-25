Как приготовить вкусные закуски из яиц для детей на Пасху

Любимый и светлый Пасхальный праздник в 2023 году приходится на 16 апреля. Этот праздник – это прекрасное время для общения с родными и близкими за праздничным столом.

Если вы ищете легкий рецепт закуски на Пасху, то предлагаем вам попробовать готовить "цыплятку" из яиц. Этот рецепт очень прост и вкусен и понравится всем, особенно детям.

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Ингредиенты:

Яйца – 6-8 шт;

Морковь – 1 шт;

Сметана – 2 столовые ложки;

Горчица – на кончике ложки;

Соль – по вкусу.

Яйца отварить, остудить и почистить. Морковь нужно почистить и отварить до готовности. Кончиком ножа аккуратно срежьте верхушку яиц и достаньте желток так, чтобы не повредить белок.

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Морковь порежьте кубиками и добавьте в блендер вместе с желтками, сметаной, горчицей и солью. Смешайте начинку и нафаршируйте яйца. Остается только красиво презентовать шарики и сделать на белке глаза и клювик цыплят из моркови или маслин.

Приятного аппетита!

Предлагаем узнать, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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