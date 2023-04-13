Як привернути гроші, успіх та багатство: які народні прикмети справді працюють

Наші предки вважали, що деякі прикмети та різні знаки могли допомогти розбагатіти, жити в достатку. Нині на такі речі не звертають уваги.

Проте UAportal пропонує дізнатися, які народні прикмети насправді працюють. Оскільки іноді прості дії можуть залучити у ваше життя багатство.

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1. У гаманці не можна зберігати багато дрібних монет. Кожну неділю треба виймати всі малі купюри та монети, щоб витратити або роздати. Інакше у вашому житті будуть тільки дрібні гроші.

2. В понеділок категорично заборонено давати у борг, бо весь тиждень будете змушені віддавати гроші з дому.

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3. Найкращий час, щоб віддати борги, – це ранок, але купюри треба скласти вдвічі. Завдяки такому простому способу гроші будуть водитися.

4. Намагайтеся не розмінювати гроші, оскільки так ви порушуєте енергетику. Якщо мінятимете паперові гроші на монети, то у життя прийде багато сліз. Якщо ж великі купюри на дрібні – буде багато витрат.

5. На столі не можна тримати порожні пляшки. Оскільки так ви накличете на родину сварки, горе та сльози.

6. Сидіти на столі – до бідності.

7. Гроші треба складати послідовно та до себе "обличчям".

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8. Якщо отримали великі гроші, то відкладіть одну купюру та носіть завжди її в гаманці для притягнення грошових потоків. Витрачати та розмінювати її не можна.

9. На стіл гроші краще не класти, оскільки це до матеріальних втрат.

10. Крихти зі столу не можна збирати у відро для сміття. Ними можна погодувати птахів.

11. На вулиці краще не піднімати монети, оскільки вони можуть мати негативну енергетику.

12. Під килимок вхідних дверей треба покласти кілька монет, які залучатимуть грошовий потік в дім.

13. Багатство приваблюють сережки, браслети та намисто з великим камінням. Намагайтеся частіше носити такі прикраси.

У чоловіків такими грошовими магнітами є персні, шпильки, запонки, годинник із золота, срібла, з дорогоцінним камінням.

Від фінансових втрат добре захищає камінчик гірського кришталю, який можна носити з собою в сумочці.

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14. Сумку з грошима краще не ставити на підлогу, оскільки так ви накличете на себе фінансові витрати.

15. Гаманець ніколи не повинен бути порожнім. Залийте там трохи монет та паперову купюру.

16. Не варто скаржитися на нестачу грошей, оскільки так ви приваблюєте інші матеріальні труднощі.

17. Не треба збирати гроші на "чорний день". Краще витратьте їх на щось хороше та те, що принесе радість.

18. Фінансові документи треба зберігати в закритому конверті або червоній папці. Так у вас не виникатиме проблем з оплатою рахунків.

19. Не варто зберігати в гаманці та будинку купюри, які порвалися. Оскільки вони відвертатимуть фінансовий успіх.

20. Коли оплачуєте покупки, краще класти гроші на прилавок, а здачу брати з рук у продавця.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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