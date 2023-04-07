Удачу не принесуть: які цифри в номері авто притягують нещастя та лихо

Вважається, що деякі цифри приносять удачу, а інші – її відлякують. Тому часто при покупці чи реєстрації автомобіля часто звертають уваги на номерний знак.

UAportal розповідає, які цифри краще не використовувати на своєму автомобілі. Оскільки деякі можуть накликати справжнє лихо та неприємності.

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Які числа "нещасливі" для автомобіля

У народі вважають, що 6, 9 та 13 є нещасливими для номерних знаків. Люди навіть вірять, що вони тягнуть за собою невдачі і загрожують бідою.

Цифру "шість" пов'язують з дияволом, то воно завжди вважалося несприятливим. Енергію руйнування несуть три шістки, то є потенційно небезпечні.

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Цифра "дев'ять" має кілька значень. Дехто вважає, що 9 є щасливою та хорошою, а інші – навпаки. Існує думка, оскільки 9 – це перевернута 6, то теж є дуже небезпечною. Також від смерті людини відраховують саме дев'ять днів жалоби.

Цифра "тринадцять" – чортова дюжина, як її заведено називати. Оскільки 12 – це дуже щасливе число, а ось 13 – перекриває його на одиницю та має в собі диявольську, руйнівну енергетику, пов'язану з нечистою силою.

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"Щасливі" числа для номерних знаків

Багато хто вважає, що щасливими є 5, 7 та 8. Особливо п'ятірка асоціюється з чимось хорошим. Цифра 7 є також щасливою, оскільки Бог створив Землю за 7 днів.

Для віруючих цифра 8 – особливо значуща. По-перше, це знак нескінченності. По-друге, знак переможця.

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