Накличете бідність: що категорично заборонено робити з грошима

У народі кажуть, що не можна скручувати гроші, класти на стіл, рахувати вночі. Все тому, що це може накликати бідність та фінансові проблеми.

Вірити чи ні особиста справа кожного. Проте UAportal розповість про найбільш популярні забобони, пов'язані з грошима.

Читайте також: Захистять від біди та лихого ока – які квіти треба садити біля будинку

П'ять речей, які не можна робити з грошима

1. Гроші ніколи не можна класти та залишати на столі. Наші предки вважали, що паперові гроші, а особливо монети. Якщо ж порушити цю заборону, то можна було втратити гроші або ж отримати непередбачувані витрати.

Відео дня

2. Не можна скручувати паперові гроші, зминати їх та зберігати в перемішку з дріб'язком. Вважалося, що такими діями ви просто "виженете" гроші зі свого дому і вони підуть туди, де їм буде комфортно.

3. Не можна рахувати гроші на ніч. Якщо рахувати свої гроші після заходу Сонця, то це притягне збитки та втрату грошей. Невдовзі з вами стануться ще більш серйозні матеріальні проблеми.

Читайте також: "Брама до пекла" – чому не можна проходити під стовпами у вигляді літери "Л"

Крім цього, якщо гроші рахувати вночі, то вони швидко зникнуть вдень. Тому людина може легко залишитися без засобів існування.

4. Не можна піднімати із землі гроші, які ви знайшли. Знайти гроші на вулиці – це не до багатства. Оскільки разом з цими коштами ви можете перекласти на себе фінансові негаразди та проблеми господарів.

5. Гаманець не повинен бути порожнім. Обов'язково кладіть в гаманець хоча б дрібні монети, які залучатимуть грошові потоки.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!