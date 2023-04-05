Привлечете бедность: что категорически запрещено делать с деньгами

В народе говорят, что нельзя скручивать деньги, класть на стол, считать ночью. Все потому, что это может повлечь за собой бедность и финансовые проблемы.

Верить или нет личное дело каждого. Однако UAportal расскажет о наиболее популярных предрассудках, связанных с деньгами.

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Пять вещей, которые нельзя делать с деньгами

1. Деньги никогда нельзя класть и оставлять на столе. Наши предки считали, что бумажные деньги, особенно монеты. Если же нарушить этот запрет, то можно было потерять деньги или получить непредсказуемые расходы.

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2. Нельзя скручивать бумажные деньги, смывать их и хранить в перемешке с мелочью. Считалось, что такими действиями вы просто выгоните деньги из своего дома и они пойдут туда, где им будет комфортно.

3. Нельзя считать деньги на ночь. Если считать свои деньги после захода Солнца, это привлечет убытки и потерю денег. Вскоре с вами случятся еще более серьезные материальные проблемы.

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Кроме этого, если деньги считать ночью, они быстро исчезнут днем. Поэтому человек может легко остаться без средств к существованию.

4. Нельзя поднимать с земли деньги, которые вы нашли. Найти деньги на улице – это не до богатства. Поскольку вместе с этими средствами вы можете перевести на себя финансовые проблемы и проблемы хозяев.

5. Кошелек не должен быть пуст. Обязательно кладите в кошелек хотя бы мелкие монеты, которые будут привлекать потоки денежных средств.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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