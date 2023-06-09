Як продовжити термін придатності молока: дієвий лайфхак

Зазвичай молоко зберігається 3-5 днів в холодильнику. Але деколи буває так, що його неможливо пити вже на другий день. У чому причина та як цьому зарадити розповів UaPortal.

Причина скисання молока

Молоко швидко псується через потрапляння з повітря молочнокислих бактерій. Щоб вберегти молоко від них виробники молока застосовують пастеризацію та ультрапастеризацію, завдяки чому продукт зберігається тижнями у закритому вигляді.

Та після того, як ви відкриєте молоко, воно зберігатимется всього кілька днів, адже з повітря у нього потраплять бактерії.

Чому молоко дуже швидко скисає

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Цьому є кілька причин:

– У магазині не дотримувались правильних умов зберігання.

– Неправильне зберігання у холодильнику. Не ставте молоко на дверцята та верхні полиці.

– Погано вимитий посуд. Якщо ви перелили молоко у недостаньо добре вимиту банку – воно швидко скисне.

– Прозора тара. Потрапляння сонячного світла на молоко спричиняє його швидке скисання.

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Як зберегти молоко свіжим довше

Для початку потрібно прокип'ятити молоко (якщо воно домашнє та куплене на ринку) та охолодити його до кімнатної температури, після чого налити в непрозору тару з кришкою та зберігайте в холодильнику. Так воно буде зберігатись до тижня часу.

Також можна додати у молоко цукор до кип’ятіння , сіль та соду – під час термічної обробки, м’яту чи хрін – під час зберігання в холодильнику.

Нагадаємо, ми вже писали, як перевірити молоко на свіжість.

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