Як перевірити молоко на свіжість: кулінарний лайфхак

Українська кулінарна блогерка Тетяна Широкоступ поділилася на своєму YouTube-каналі простим кулінарним лайфхаком, який дозволяє перевірити свіжість молока в домашніх умовах за допомогою соди.

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Згідно з порадами блогерки, для перевірки молока на свіжість потрібно налити в склянку 50 мл молока та додати чверть чайної ложки соди. Потім треба перемішати. Якщо з'явиться піна або бульбашки, це може свідчити про наявність зайвої кількості кислоти в молоці, що вказує на його несвіжість, зауважила авторка.

Цей лайфхак може бути корисним для всіх, хто бажає перевірити якість молока перед його використанням в кулінарних рецептах. Він є простим і легким у виконанні, дозволяючи зробити швидку оцінку свіжості молока без спеціальних приладів або професійних знань.

Відео дня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати молоко, щоб воно не псувалось якомога довше.

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