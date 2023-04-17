Как проверить молоко на свежесть: кулинарный лайфхак

Украинская кулинарная блоггерша Татьяна Широкоступ поделилась на своем YouTube -канале простым кулинарным лайфхаком, позволяющим проверить свежесть молока в домашних условиях с помощью соды.

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Согласно советам блоггерши, для проверки молока на свежесть нужно налить в стакан 50 мл молока и добавить четверть чайной ложки соды. Затем нужно перемешать. Если появится пена или пузырьки, это может свидетельствовать о наличии лишнего количества кислоты в молоке, что указывает на его несвежесть, отметила автор.

Этот лайфхак может быть полезен всем, кто желает проверить качество молока перед его использованием в кулинарных рецептах. Он прост и легок в исполнении, позволяя сделать быструю оценку свежести молока без специальных приборов или профессиональных знаний.

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Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить молоко, чтобы оно не портилось как можно дольше.

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