Зачем натирать зеркало молоком: малоизвестный лайфхак

Грязное зеркало может испортить облик комнаты, где оно находится, и мешает видеть свое отражение. Часто кажется, что обычные тряпки не помогают должным образом вымыть его, и нужно прилагать больше усилий, чтобы избежать остатка грязи и разводов.

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Но знание нескольких маленьких уловок может сделать процесс мытья зеркала легким и успешным. Один из таких необычных советов – использование молока. Опытные хозяйки рекомендуют использовать молоко, чтобы обеспечить зеркалу безупречный блеск без разводов.

После того, как вы удалите грязь с поверхности зеркала, налейте небольшое количество молока в чашку или поднос. Смочите тряпку или небольшое полотенце в молоке. Затем аккуратно протрите зеркало, особенно фокусируясь на местах, где остались разводы после мытья.

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Также вместо молока можно использовать зубную пасту. Она также может эффективно удалить разводы на зеркале, равно как и молоко.

Раньше мы писали о том, почему категорически нельзя спать напротив зеркала.

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