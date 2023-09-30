Як прокинутись вранці, якщо досі хочеш спати: 7 ефективних порад

Якщо ви стикаєтеся з труднощами у прокиданні вранці, і ваш будильник, що грає кожні 5 хвилин, більше не допомагає, це може бути ознакою того, що ви не отримуєте достатньо якісного сну.

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Якщо ці поради не допомагають вам покращити якість сну та відчуття ранкового бадьорості, варто розглянути можливість консультації з лікарем, повідомляє Healthline.

Щоб полегшити свої ранки і відчувати себе більш свіжими і виспаними, ось кілька порад:

Створіть регулярний режим сну: Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час кожен день. З'ясуйте, скільки годин сну вам потрібно, зазвичай рекомендується спати від 7 до 9 годин на добу. Поліпшіть режим сну: Зробіть певні зміни у своєму житті, які можуть поліпшити якість вашого сну. Наприклад, уникайте користування смартфоном перед сном, замість цього розслабтеся перед сном, почитавши книгу або прийнявши теплу ванну. Уникайте факторів, що заважають сну: Застосовуйте деякі засади, щоб уникнути факторів, які можуть порушити ваш циркадний ритм і викликати безсоння. Наприклад, не користуйтеся ноутбуком або смартфоном перед сном, уникайте вживання напоїв із кофеїном прямо перед сном, не проводьте багато часу в ліжку протягом дня і утримуйтесь від вживання алкоголю перед сном. Віддаліть будильник від ліжка: Постійне переставляння будильника та засинання після нього можуть призвести до фрагментації сну, що збільшує денну сонливість і слабкість. Спробуйте віддалити будильник від ліжка, щоб вимкнути його, вам доведеться встати. Харчуйтеся здорово: Збалансована дієта сприяє підвищенню енергії і покращенню сну. Уникайте продуктів, які можуть призвести до втоми. Збагачуйте своє харчування фруктами, овочами та продуктами з високим вмістом омега-3 жирних кислот. Займайтеся фізичними вправами: Фізичні вправи впливають на поліпшення якості сну і рівня енергії. Регулярні фізичні тренування можуть покращити якість сну та зменшити відчуття втоми. Користуйтеся денним світлом: Денне світло регулює циркадні ритми та поліпшує якість сну. Спробуйте відкривати жалюзі, якщо це можливо, або спати з відкритими жалюзі, щоб сонце допомогло вам прокинутися свіжими і повними енергії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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