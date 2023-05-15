Як просто приготувати спаржу: суперкорисний рецепт

Якщо навесні організм вимагає чогось корисного та простого. Вихід є – приготуйте спаржу. Цей овоч є джерелом вітамінів та мінералів, містить фолієву кислоту, залізо та магній.

Спаржу можна вживати як окремий овоч або використовувати її в різних стравах. Якщо ви любите прості у приготуванні страви, то тримайте рецепт від UAportal.

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Спаржу треба помити, відрізати тверди кінчики (зазвичай це близько 2-3 см).

Приготуйте велику каструлю з водою та додайте трохи солі. Дайте воді закипіти.

Покладіть спаржу в киплячу воду та варіть її протягом 2-5 хвилин (залежно від товщини стебла), доки вона не стане м'якшою, але не розвалюється.

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Як тільки спаржа стане м'якшою, витягніть її з води та охолодіть під холодною водою або в крижаній воді, щоб зупинити процес приготування.

При потребі, можна подати спаржу з вершковим маслом, лимонним соком, сіллю та перцем.

Також спаржу можна готувати на грилі, в духовці або на сковороді, використовуючи олію, сіль та перець для смаку.

Візьміть деко, застеліть пергаментним папером. Викладіть пучок вимитої спаржі, присоліть та поперчіть, а зверху викладіть шматочки лимона. Випікайте у духовці до 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного та корисного перекусу!

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