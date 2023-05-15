Як просто приготувати спаржу: суперкорисний рецепт
Якщо навесні організм вимагає чогось корисного та простого. Вихід є – приготуйте спаржу. Цей овоч є джерелом вітамінів та мінералів, містить фолієву кислоту, залізо та магній.
Спаржу можна вживати як окремий овоч або використовувати її в різних стравах. Якщо ви любите прості у приготуванні страви, то тримайте рецепт від UAportal.
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Спаржу треба помити, відрізати тверди кінчики (зазвичай це близько 2-3 см).
Приготуйте велику каструлю з водою та додайте трохи солі. Дайте воді закипіти.
Покладіть спаржу в киплячу воду та варіть її протягом 2-5 хвилин (залежно від товщини стебла), доки вона не стане м'якшою, але не розвалюється.
Як тільки спаржа стане м'якшою, витягніть її з води та охолодіть під холодною водою або в крижаній воді, щоб зупинити процес приготування.
При потребі, можна подати спаржу з вершковим маслом, лимонним соком, сіллю та перцем.
Також спаржу можна готувати на грилі, в духовці або на сковороді, використовуючи олію, сіль та перець для смаку.
Візьміть деко, застеліть пергаментним папером. Викладіть пучок вимитої спаржі, присоліть та поперчіть, а зверху викладіть шматочки лимона. Випікайте у духовці до 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного та корисного перекусу!
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