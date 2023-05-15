Как просто приготовить спаржу: суперполезный рецепт

Если весной организм требует чего-нибудь полезного и простого. Выход есть – приготовьте спаржу. Этот овощ является источником витаминов и минералов, содержит фолиевую кислоту, железо и магний.

Спаржу можно употреблять в качестве отдельного овоща или использовать ее в разных блюдах. Если вы любите простые в приготовлении блюда, держите рецепт от UAportal.

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Спаржу нужно помыть, отрезать твердые кончики (обычно это около 2-3 см).

Приготовьте большую кастрюлю с водой и добавьте немного соли. Дайте воде закипеть.

Положите спаржу в кипящую воду и варите ее в течение 2-5 минут (в зависимости от толщины стебля), пока она не станет более мягкой, но не разваливается.

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Как только спаржа станет мягче, извлеките ее из воды и охладите под холодной водой или в ледяной воде, чтобы остановить процесс приготовления.

При необходимости можно подать спаржу со сливочным маслом, лимонным соком, солью и перцем.

Также спаржу можно готовить на гриле, в духовке или на сковороде, используя растительное масло, соль и перец для вкуса.

Возьмите противень, застелите пергаментной бумагой. Выложите пучок вымытой спаржи, посолите и поперчите, а сверху выложите кусочки лимона. Выпекайте в духовке до 20 минут при 180 градусах.

Вкусного и полезного перекуса!

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