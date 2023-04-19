Три простых совета от Клопотенко, как приготовить идеально спаржу

На своем сайте украинский эксперт по кулинарии и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной спаржи, которая как раз появляется на рынках в конце апреля.

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Прежде всего, он отмечает, что спаржу необходимо готовить очень быстро, поэтому во время процесса приготовления нельзя отходить от плиты, чтобы избежать того, что спаржа станет мягкой и безвкусной.

Чтобы подготовить спаржу, необходимо сначала отрезать нижнюю, несъедобную часть стебля. Если верхний слой стебля жесткий, его нужно счистить, но верх спаржи всегда остается без очистки.

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Далее спаржу опускают в подсоленный кипяток и варят в течение не более одной минуты. После этого ее следует переложить в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление, а затем переложить на бумажное полотенце, чтобы снять лишнюю влагу. Спаржа готова.

Спаржу можно использовать для салатов и других блюд. Клопотенко рекомендует обжарить спаржу на сливочном масле после приготовления в течение двух минут.

"Получается просто божественно! Обязательно попробуйте", – посоветовал Евгений Клопотенко.

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