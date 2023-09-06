Як прасувати сорочку, щоб вона не зминалась навколо ґудзиків

Для багатьох людей прасування є досить простою справою, але для інших воно може виявитися нелегкою задачею. Незважаючи на відсутність конкретних правил прасування, існують ефективні способи полегшити цей процес.

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Ось кілька корисних порад щодо прасування, якими поділились на сайті Главред:

Вивертайте одяг навиворіт: Це допоможе уникнути появи слідів від праски на лицьовій стороні одягу. Не допускайте звисання великих речей через край прасувальної дошки: Великі речі можуть знову почати м'ятись, якщо їх не правильно прасувати. Прасуйте довгими рухами: Довгі рухи допомагають усунути складки і зберегти структуру тканини без розтягування волокон.

Один з професіоналів виявив помилку, яку більшість робить при прасуванні сорочок. Він поділився цією порадою у відеоролику на TikTok. Більшість людей, коли прасують сорочку, обходять ґудзики, уникаючи їх. Це не зовсім правильно, каже він.

Замість цього він рекомендує вивернути сорочку навиворіт і розмістити праску вздовж лінії, де розташовані ґудзики, а потім пропрасувати їх таким чином. Після цього він перевертає сорочку на лицьову сторону і демонструє, як цей метод дозволяє зробити проміжок між ґудзиками абсолютно рівним і без складок.

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Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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