Як розм’якшити загрубілу шкіру п‘ят: рецепт дієвого компресу

Сухість стоп - це поширена проблема, яка потребує постійного та ефективного догляду. У випадку, коли звичайні креми для п'ят не допомагають подолати тріщини, лущення та дискомфорт, спробуйте зробити компрес для пом'якшення та оновлення шкіри.

Про це повідомляє Ukr.Media.

Може бути складно зберегти гладкість шкіри на п'ятах, особливо, якщо у вас немає можливості регулярно ходити на педикюр. Іноді навіть візит до спеціаліста не допомагає, особливо в холодну пору року, коли шкіра дуже швидко стає сухою та шершавою.

На жаль, не існує одного універсального рішення для проблеми зі шкірою на стопах. Проте перед застосуванням більш агресивних методів відлущування, спробуйте використати пемзу. Перед цим рекомендується зробити компрес із перекису водню.

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Перекис водню активно використовується в домашному догляді за ногами. Часто його додають до ванночок для знезараження, щоб позбавитися від неприємного запаху ніг або видалити грибкові інфекції.

Ватний диск, змочений перекисом водню, слід нанести на стопи на 10-15 хвилин. Після цього ви можете легко видалити омертвілі шари шкіри за допомогою пемзи.

Не забувайте, що в перші дні після педикюру стопи потребують більш інтенсивного догляду. Регулярно наносьте живильний крем або спеціальний віск для догляду за шкірою стоп.

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