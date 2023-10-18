Як за допомогою бананової шкірки покращити вигляд шкіри

Банани є корисним продуктом для нервової системи, покращення якості сну, збереження краси та фізичного здоров'я. Проте, ми зазвичай споживаємо лише м'якоть цього фрукта. Але варто зазначити, що шкірку банана теж можна використовувати, повідомляє Pixel Inform.

Зазвичай, господині використовують бананову шкірку для створення домашніх добрив для кімнатних рослин і садових культур. Проте цей цінний продукт можна застосовувати для поліпшення стану шкіри.

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Спосіб використання шкірки банана дуже простий. Спочатку вам потрібно добре очистити обличчя і залишити його трохи вологим. Потім обережними масажними рухами обробіть шкіру банановою шкіркою. Нехай цей шар залишиться на шкірі протягом 10-20 хвилин. Після цього ви знову помийте обличчя, тонізуйте шкіру і нанесете звичайний крем. Якщо повторювати цю процедуру кілька разів на тиждень, помітите покращення стану вашої шкіри.

Це, однак, не єдиний спосіб використання бананової шкірки. Наприклад, ви можете використовувати її для зменшення набряків і інших слідів безсонних ночей навколо очей. Для цього вам спочатку потрібно обробити шкіру соком алое. Потім накладіть невеликі шматочки бананової шкірки. Через 20-30 хвилин зніміть їх та оцініть результат.

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