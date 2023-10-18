Как с помощью банановой кожицы улучшить вид кожи

Бананы являются полезным продуктом для нервной системы, улучшения сна, сохранения красоты и физического здоровья. Однако мы обычно потребляем только мякоть этого фрукта. Но стоит отметить, что кожу банана тоже можно использовать, сообщает Pixel Inform.

Обычно хозяйки используют банановую кожуру для создания домашних удобрений для комнатных растений и садовых культур. Однако этот ценный продукт можно использовать для улучшения состояния кожи.

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Способ использования кожуры банана очень прост. Сначала вам нужно хорошо очистить лицо и оставить его немного влажным. Затем осторожными массирующими движениями обработайте кожу банановой шкуркой. Пусть этот слой остается на коже в течение 10-20 минут. После этого вы снова помойте лицо, тонизируйте кожу и нанесете обычный крем. Если повторять процедуру несколько раз в неделю, заметите улучшение состояния вашей кожи.

Это, однако, не единственный способ использования банановой шкурки. К примеру, вы можете использовать ее для уменьшения отеков и других следов бессонных ночей вокруг глаз. Для этого вам сначала нужно обработать кожу соком алоэ. Затем наложите небольшие кусочки банановой кожуры. Через 20-30 минут снимите их и оцените результат.

Напомним, мы уже писали об основных этапах ухода за кожей.

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