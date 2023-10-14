Косметологи назвали 4 главных этапа ухода за кожей, которые сделают ее здоровой и сияющей

Секрет красивой и здоровой кожи кроется в регулярном и правильном уходе, который поддерживает оптимальное функционирование кожного покрова, восстанавливает микробиом и гидролипидную мантию эпидермиса. Давайте рассмотрим каждый шаг отдельно, чтобы понять, каков базовый уход и какие этапы включает в себя эта процедура, сообщает Ukr.Media.

Очистка

Первый и самый важный шаг к красивой коже – это ее очищение. Без правильного очищения не может быть здоровой кожи. Независимо от того, какие продукты ухода вы используете, если вы ошибаетесь в выборе средств для очистки (например, используете средства с щелочным pH, агрессивные ПАВ или неправильно отбираете их для вашего типа кожи), это может привести к ухудшению процесса отслаивания клеток, воспаления и потери влаги

Очищающие средства должны создавать слабокислую среду с уровнем pH 5,5-6,0. Это помогает бороться с патогенной микрофлорой, сохранять влагу, восстанавливать микробиом и избавляться от ороговевших клеток. Средства должны быть нежными и безопасными, без содержания SLS, преимущественно на основе растительных и безопасных ПАВ. Предпочтительно, чтобы они содержали молочную кислоту в низкой концентрации, пребиотики, экстракты водорослей, хвоща, ромашки, календулы и другие полезные компоненты. Этап очистки должен быть регулярным, как утром, так и вечером. Декоративная косметика и дневной уход следует тщательно удалять вечером.

Тонизация

Многие люди пропускают этот важный шаг, считая его необязательным. Но тоник играет ключевую роль в уходе за кожей, выполняя несколько важных функций:

Удаляет остатки ПАВ и мицел, предотвращая отрицательные химические реакции.

Удаляет остатки жира, декоративной косметики, загрязнений и окружающей среды.

Нормализует уровень рН кожи.

Подготовка эпидермиса к лучшему усвоению активных компонентов последующих средств ухода.

Успокаивает кожу, тонизирует ее и придает дополнительную влагу.

Средства глубокого действия

Это средства обычно в форме водной эмульсии или геля, с составом, направленным на работу в глубоких слоях кожи. Они всегда наносятся на чистое лицо и работают с клетками и межклеточным пространством, питая полезными активами и минералами.

Читайте также: Как правильно сушить волосы, чтобы не навредить

Средства поверхностного действия

Это средства, которые имеют водное основание и больше масел и активных компонентов, чем воды. Они работают на первых трех слоях эпидермиса, увлажняя кожу, разглаживая ее микрорельеф, создавая защитный барьер и восстанавливая гидролипидный баланс.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за сухими губами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!