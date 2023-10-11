Косметологи посоветовали, как ухаживать за сухими губами в холодное время года
Холодная погода и сухой воздух в помещении делают кожу губ более тонкой и уязвимой, в результате чего они трескаются. Ukr.media предлагает вам применять кокосовое масло, чтобы защитить губы от пересыхания.
Кокосовое масло – природный увлажнитель, который помогает поддерживать влагу в коже и предотвращает сухость и обветривание губ. Вы можете приготовить бальзам для губ на основе кокосового масла и убедиться в этом лично. Природные свойства кокосового масла позволяют легко заменить им обычные бальзамы для губ, которые вы обычно приобретаете в магазинах.
Интересно, не правда ли? В этой статье приведены самые лучшие рецепты кокосового бальзама для губ, которые подарят вам мягкие и здоровые губы.
Кокосовое масло для губ
Кокосовое масло является естественным увлажнителем, которое поддерживает влагу в губах и делает их мягкими и эластичными. Она создает на коже липидный слой, который уменьшает испарение воды и предотвращает сухость.
Масло содержит SPF (Sun Protection Factor), что делает его естественным солнцезащитным средством, предохраняя нежную кожу губ от вредного воздействия солнечных лучей (заметьте, что SPF кокосового масла низкий, от 2 до 8).
Кокосовое масло обладает антибактериальными свойствами и предотвращает размножение бактерий и других микроорганизмов на потрескавшихся губах.
Она успокаивает кожу и лечит потрескавшиеся губы, снимая воспаление.
Кокосовое масло стимулирует выработку коллагена, что способствует восстановлению кожи и заживлению поврежденных губ.
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Рецепт бальзама для губ с кокосовым маслом.
Что вам нужно:
- 1 чайная ложка кокосового масла
- 1 чайная ложка вазелина
Приготовление:
- Растопите вазелин, нагрев его на сковороде или водяной бане.
- Смешайте растопленный вазелин с кокосовым маслом.
- Вылейте смесь в контейнер и поставьте его в морозильник на 20-30 минут.
Вы также можете использовать мед вместо вазелина для его увлажняющих свойств. Смешайте равные части меда и кокосового масла и храните в морозильной камере в небольшом контейнере.
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