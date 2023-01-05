Як самостійно спустити повітря з радіатора, щоб батареї гріли краще

Батареї слід очистити від пилу та спустити повітря з радіаторів, щоб вони працювали ефективніше, та швидше обігрівали житло.

Видання Express пише, що зробити так зване прокачування батарей можна самостійно. Проводити цю процедуру рекомендується кожні 2 місяці. Так ваша система опалення працюватиме не тільки ефективніше, а ще й економніше.

Як зрозуміти, чи потрібно випустити повітря із радіатора?

Якщо радіатор холодний у верхній частині, на ньому містяться вологі плями або конденсат, а також якщо ви чуєте дивний шум при нагріванні, це означає, що там накопичилось повітря, яке треба випустити.

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Щоб спустити повітря з радіатора, спочатку необхідно відключити опалення. За правилами техніки безпеки, радіатор має бути холодним під час виконання робіт.

Далі, щоб випустити повітря з батареї:

Помістіть контейнер під клапани радіатора, у який буде збиратись рідина.

Не відкривайте клапан повністю та не тримайте його відкритим занадто довго. Його слід повільно повертати, поки не почуєте шиплячий звук повітря, що виходить.

Почекайте поки звук не припиниться і з клапана не почне витікати постійний потік води. Це означатиме що повітря вийшло.

Після закінчення процедури, витріть зайву вологу або конденсат, щоб уникнути утворення іржі навколо клапанів радіатора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу звичайна квартира може витримати без опалення доки не стане холодно, та як зберегти тепло в оселі.

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