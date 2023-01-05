Как самостоятельно спустить воздух с радиатора, чтобы батареи грели лучше

Батареи следует очистить от пыли и спустить воздух с радиаторов, чтобы они работали эффективнее и быстрее обогревали жилье.

Издание Express пишет, что сделать так называемую прокачку батарей можно самостоятельно. Проводить эту процедуру рекомендуется каждые 2 месяца. Так ваша система отопления будет работать не только эффективнее, но и экономнее.

Как понять, нужно ли выпустить воздух из радиатора?

Если радиатор холодный в верхней части, на нем содержатся влажные пятна или конденсат, а также если вы слышите странный шум при нагревании, значит, там накопился воздух, который нужно выпустить.

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Чтобы спустить воздух с радиатора, сначала необходимо отключить отопление. По правилам техники безопасности радиатор должен быть холодным во время выполнения работ.

Далее, чтобы выпустить воздух из батареи:

Поместите контейнер под клапан радиатора, в который будет собираться жидкость.

Не открывайте клапан полностью и не держите его слишком долго. Его следует медленно поворачивать, пока не услышите шипящий звук выходящего воздуха.

Подождите, пока звук не прекратится и из клапана не начнет вытекать постоянный поток воды. Это будет означать, что воздух получился.

После окончания процедуры, протрите лишнюю влагу или конденсат, чтобы избежать образования ржавчины вокруг клапанов радиатора.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени обычная квартира может выдержать без отопления пока не станет холодно и как сохранить тепло в доме.

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