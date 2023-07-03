Як щавель та яблуко можуть замінити мило: лайфхак для городників

Багато дачників використовують гумові або тканинні рукавички для роботи на городі. Але іноді вони рвуться або не забезпечують достатнього захисту, і в результаті руки та шкіра залишаються брудними. Хоча найпростіший спосіб очистити руки та шкіру під нігтями – використовувати мило та щітку, є й натуральний засіб, який гарантовано видалить навіть найсильніші забруднення.

Читайте також: Чотири способи приготувати натуральний засіб від попелиці з харчовою содою

Для очищення від усілякого бруду, що накопичується від ягід, томатів і землі, ви можете скористатися кількома листками щавлю. Просто візьміть листки щавлю в руки та енергійно потріть їх між долонями, а потім натріть ними нігті та пальці. Ви помітите, як бруд зникає прямо перед вашими очима.

Якщо ви не маєте щавлю під рукою, можете використати яблуко. Просто натріть його на тертці, додайте декілька крапель лимонного соку або трохи лимонної кислоти, а потім нанесіть цю суміш на руки. Залиште на 5 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Відео дня

Щоб надійно захистити ваші руки від забруднень перед тим, як надягати рукавички, досвідчені дачники рекомендують помилити руки та дати їм висохнути. Після цієї процедури ви можете спокійно зайнятися брудною роботою на городі, оскільки цей лайфхак допоможе легко вимити бруд пізніше.

Нагадаємо вам, ми вже писали, чим підживити редиску та буряк

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!