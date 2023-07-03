Как щавель и яблоко могут заменить мыло: лайфхак для огородников

Многие дачники используют резиновые или тканевые перчатки для работы на огороде. Но иногда они рвутся или не обеспечивают достаточной защиты, и в результате руки и кожа остаются грязными. Хотя самый простой способ очистить руки и кожу под ногтями – использовать мыло и щетку, есть и натуральное средство, гарантированно удаляющее даже самые сильные загрязнения.

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Для очищения от всякой грязи, накапливающейся от ягод, томатов и земли, вы можете воспользоваться несколькими листьями щавеля. Просто возьмите листья щавеля в руки и энергично потрите их между ладонями, а затем натрите ногти и пальцы. Вы заметите, как грязь исчезает прямо перед вашими глазами.

Если у вас нет щавеля под рукой, можете использовать яблоко. Просто натрите его на терке, добавьте несколько капель лимонного сока или чуть-чуть лимонной кислоты, а затем нанесите эту смесь на руки. Оставьте на 5 минут, затем смойте теплой водой.

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Чтобы надежно защитить ваши руки от загрязнений, прежде чем надевать перчатки, опытные дачники рекомендуют помыть руки и дать им высохнуть. После этой процедуры вы можете спокойно заняться грязной работой в огороде, поскольку этот лайфхак поможет легко вымыть грязь позже.

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