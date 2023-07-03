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Как щавель и яблоко могут заменить мыло: лайфхак для огородников

Игорь Романько

Как вымыть руки начисто потерев щавель или яблоко

Многие дачники используют резиновые или тканевые перчатки для работы на огороде. Но иногда они рвутся или не обеспечивают достаточной защиты, и в результате руки и кожа остаются грязными. Хотя самый простой способ очистить руки и кожу под ногтями – использовать мыло и щетку, есть и натуральное средство, гарантированно удаляющее даже самые сильные загрязнения.

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Для очищения от всякой грязи, накапливающейся от ягод, томатов и земли, вы можете воспользоваться несколькими листьями щавеля. Просто возьмите листья щавеля в руки и энергично потрите их между ладонями, а затем натрите ногти и пальцы. Вы заметите, как грязь исчезает прямо перед вашими глазами.

Если у вас нет щавеля под рукой, можете использовать яблоко. Просто натрите его на терке, добавьте несколько капель лимонного сока или чуть-чуть лимонной кислоты, а затем нанесите эту смесь на руки. Оставьте на 5 минут, затем смойте теплой водой.

Чтобы надежно защитить ваши руки от загрязнений, прежде чем надевать перчатки, опытные дачники рекомендуют помыть руки и дать им высохнуть. После этой процедуры вы можете спокойно заняться грязной работой в огороде, поскольку этот лайфхак поможет легко вымыть грязь позже.

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